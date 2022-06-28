Биробиджан, 28 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Состояние внутридворовых проездов и дорог вызывает недовольство жителей Еврейской автономии. С соответствующими жалобами к главе региона Ростиславу Гольдштейну люди обратились на личной встрече, сообщил губернатор 28 июня в своём телеграм-канале.

Ростислав Гольдштейн

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Жительница Биробиджана рассказала, что к её дому на улице Ветеранская практически невозможно подъехать как личному транспорту, так и машинам экстренных служб. Горожанка попросила решить эту проблему. Похожие претензии также у жителя ЕАО Сергея Бабурина, который живёт на улице Солнечная.

«Поручил мэру областного центра Максиму Семёнову изыскать средства для решения данных проблем. Уже не раз писал, что свои вопросы вы также можете адресовать мне на моих страницах в социальных сетях. Курирующие ведомства на все обращения подготовят ответ», — отметил Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, доля дорог, соответствующих нормативам, в Биробиджане в 2021 году была увеличена до 45%. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Еврейской автономной области отремонтировали 24 участка автодорог протяжённостью 27,3 км.