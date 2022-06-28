Жители Еврейской АО пожаловались губернатору на дорожные проблемы
Биробиджан, 28 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Состояние внутридворовых проездов и дорог вызывает недовольство жителей Еврейской автономии. С соответствующими жалобами к главе региона Ростиславу Гольдштейну люди обратились на личной встрече, сообщил губернатор 28 июня в своём телеграм-канале.
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Жительница Биробиджана рассказала, что к её дому на улице Ветеранская практически невозможно подъехать как личному транспорту, так и машинам экстренных служб. Горожанка попросила решить эту проблему. Похожие претензии также у жителя ЕАО Сергея Бабурина, который живёт на улице Солнечная.
Как сообщало ИА REGNUM, доля дорог, соответствующих нормативам, в Биробиджане в 2021 году была увеличена до 45%. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Еврейской автономной области отремонтировали 24 участка автодорог протяжённостью 27,3 км.