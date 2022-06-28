Архангельск, 28 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Архангельске на базе Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова проходит международный студенческий саммит по вопросам сохранения и поддержания экологии в Арктике. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

Артем Келарев Главный корпус САФУ

В международном саммите, который проходит в период с 27 июня по 1 июля, принимают участие около 90 студентов из России, Канады, Китая, Мексики, Израиля и Венгрии.

Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики заявил, что саммит станет площадкой для конструктивного диалога по широкому кругу вопросов, связанным с арктической экологией, и будет способствовать выработке новых эффективных решений.

Саммит включает в себя лекционную программу и выездные мероприятия. Вторая часть подразумевает сбор материалов и проб на побережье Белого моря, на острове Никольский, на научно-учебной базе САФУ Бабонегово и в урочище Куртяево для дальнейших исследований и защит своих работ.

Как сообщало ИА REGNUM, на базе научного центра изучения Арктики впервые организуют научно-исследовательскую практику для студентов ведущих российских вузов. Практика пройдет с 5 июля по 29 сентября под кураторством ямальских ученых научного центра изучения Арктики и Арктического научно-исследовательский стационара института экологии растений и животных уральского отделения Российской академии наук.

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