Иркутск, , 10:28 — REGNUM Авиакомпания «Аэросервис» с 29 июня возобновляет рейс Краснокаменск-Иркутск, сообщает телеграм-канал министерства транспорта региона.

Самолет confused_me

Полёты будет осуществляется один раз в неделю по средам. Время вылета из Иркутска — в 08:25 местного времени, прибытие в Краснокаменск в 13:50, обратно из Краснокаменска самолет будет отправляться в 14:20 и прибывать в Иркутск в 17:40.

Стоимость билета в одну сторону составит 5600 рублей.

Данный маршрут субсидируется из федерального бюджета для всех категорий граждан, проживающих на Дальнем Востоке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Уфы в Сочи запустят прямые авиарейсы.

Читайте также: Из Уфы в Иркутск запустят прямые авиарейсы