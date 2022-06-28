Канберра, , 10:32 — REGNUM Новое правительство Австралии во главе с лейбористами взяло курс на преемственность в оценке рисков и угроз, оказывающих влияние на «военную стратегическую ситуацию». Об этом стало известно после пресс-конференции временно исполняющего обязанности премьер-министра страны Ричарда Марзла, передает телеканал Nine News.

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28 июня Марлз, который является военным министром и заместителем премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза, провел пресс-конференцию в Канберре. В ходе своего выступления он повторил тезис прошлого правительства — стратегическая ситуация для Австралии является самой сложной с момента окончания Второй мировой войны.

Марлз сказал, что, хотя союзы с такими странами, как США, Япония и Индия, остаются жизненно важной частью национальной безопасности, правительство Альбаниза сосредоточилось на «суверенном потенциале».

Напомним, что поскольку премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз в настоящее время покинул страну для участия в саммите НАТО в испанском Мадриде, действующим премьер-министром страны является его заместитель Ричард Марзл.

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