Панджшер, 28 июня 2022, 10:30 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в уезде Париян афганской провинции Панджшер один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщает «8 Собх».
Инцидент произошел в селе Дех—Париян. Авария произошла из-за того, что перевернулся легковой автомобиль. Пострадавшие были доставлены в Панджшерскую больницу скорой помощи.
Причинами дорожно-транспортных происшествий в Панджшере считаются невнимательность водителей, узость и плохое состояние дорог.
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