Панджшер, , 10:30 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в уезде Париян афганской провинции Панджшер один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщает «8 Собх».

Провинция Панджшер. Афганистан (сс) Ahmad5shiry

Инцидент произошел в селе Дех—Париян. Авария произошла из-за того, что перевернулся легковой автомобиль. Пострадавшие были доставлены в Панджшерскую больницу скорой помощи.

Причинами дорожно-транспортных происшествий в Панджшере считаются невнимательность водителей, узость и плохое состояние дорог.

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