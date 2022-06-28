Провинция Панджшер, Афганистан, 28 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в уезде Париян афганской провинции Панджшер один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщает «8 Собх».

(сс) Ahmad5shiry Провинция Панджшер. Афганистан

Инцидент произошел в селе Дех—Париян. Авария произошла из-за того, что перевернулся легковой автомобиль. Пострадавшие были доставлены в Панджшерскую больницу скорой помощи.

Причинами дорожно-транспортных происшествий в Панджшере считаются невнимательность водителей, узость и плохое состояние дорог.

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