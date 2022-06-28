Канберра, , 10:29 — REGNUM На текущей неделе над Австралией сформируется «полоса дождя», которая принесет на большую часть восточного побережья страны сильные ливни. Об этом 28 июня сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Влажная погода вновь установится на севере континента менее чем через неделю после того, как Бюро метеорологии объявило об окончании природного явления Ла-Нинья и долгожданной засухе в июне.

Отмечается, что концентрация тропической влаги приведет к сильным дождям на обширной территории восточной Австралии, от Сиднея до Таунсвилля.

Жителей Австралии также предупредили, что в некоторых районах Северной территории и Квинсленда могут выпасть осадки, «превышающие несколько месячных норм в засушливый сезон».

Ливни начнутся уже 28 июня, а их интенсивность усилится на следующие сутки.