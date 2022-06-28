Самара, 28 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Реновация ждет рынок «Шапито» в Самаре. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

Екатерина Некрасова ИА REGNUM Рынки по выходным работают

Сообщается, что на месте рынка планируют создать торговый центр, где намерены организовать торговлю строительными материалами и продуктами питания.

«Ориентировочный срок строительства полтора года. На это время предпринимателей обеспечат торговыми местами в близлежащих районах», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что торговля на ул. Владимирской и Пензенской, которая осуществлялась фактически нелегально, в ближайшее время приобретет официальный статус.

«На пять лет там будет установлен торговый павильон. Предприниматели займут современные, оборудованные и оформленные согласно закону места, где жители города смогут приобретать продукты или с/х товары. Все работы планируется завершить к середине августа», — сообщает пресс-служба.