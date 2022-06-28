Луганск, , 10:25 — REGNUM Город Перевальск в Луганской Народной Республике (ЛНР) был обстрелян вооружёнными украинскими формированиями из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 28 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

HIMARS Defense. gov

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 7.20 с направления н. п. Артёмовск (Бахмут) по н. п. Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (одна ракета)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ обнародовало видеозапись того, как российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» в ходе спецоперации точно поразил опорный пункт украинских боевиков.