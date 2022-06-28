Магадан, , 10:24 — REGNUM В Магаданской области строят три овощехранилища, сообщает телеграм-канал «Полпредство ДФО».

Овощи Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отмечается, что на Колме нет своих овощехранилищ. Фермеры вынуждены были распродавать свою продукцию исключительно в сезон выращивания, а дальше регион переходил на завозную и в значительной степени импортную. Завозили даже картофель.

Строительство новых овощехранилищ позволит увеличить объемы выращиваемой в области продукции и ассортимент.

Новые овощехранилища планируют запустить уже этой осенью. Места предоставят всем нуждающимся в них фермерским хозяйствам Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, овощехранилище мощностью 3 тыс. тонн строят в Лесозаводске. Ввод объекта в эксплуатацию осенью позволит обеспечить жителей края овощами высокого качества.