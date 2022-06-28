Грозный, 28 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Чечне создан батальон «Запад-Ахмат». Это первый из четырех подразделений, о которых ранее заявил глава республики Рамзан Кадыров. Батальон укомплектован полностью из жителей Чечни, он входит в состав Южного военного округа Миноброны РФ. Об этом сообщил 27 июня руководитель региона Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров

«Я недавно сообщал о создании четырех чеченских военных батальонов — «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» в составе войск Министерства обороны России. <…> Председатель парламента ЧР, начальник республиканского штаба СВО Магомед Даудов в понедельник посетил военный комиссариат ЧР, где состоялся смотр-построение батальона «Запад-Ахмат», подчинённого Южному военному округу МО РФ», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он сообщил также о том, что командиром батальона назначен Исмаил Агуев, который, по словам Кадырова, хорошо себя проявил в ходе СВО на Донбассе. Глава Чечни поздравил его с назначением. Он также сообщил, что горд тем, что батальон «Запад-Ахмат» удалось создать в кратчайшие сроки, укомплектовав его «достойными сынами чеченского народа, готовыми выполнить свой долг перед Родиной».