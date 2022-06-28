Канберра, 28 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. 28 июня правительство Австралии объявило о том, что менять все высшее военное командование после состоявшихся в мае выборов, в результате которых власть от «Коалиции» перешла к лейбористам, не планируется. Об этом сообщил телеканал NineNews.

DO'Neil Флаг Австралии

Так, генерал Ангус Кэмпбелл и вице-адмирал Дэвид Джонстон продолжат выполнять свои функции начальника и заместителя начальника Сил обороны соответственно. Срок их службы был продлен еще на два года.

Тем не менее в сухопутных войсках, на флоте и в военно-воздушных силах сменятся начальники.

Генерал-майор Саймон Стюарт будет повышен до генерал-лейтенанта в качестве командующего сухопутными силами. Контр-адмирал Марк Хаммонд станет новым главнокомандующим ВМС и будет повышен до вице-адмирала. А вице-маршал авиации Роберт Чипман, повышенный до маршала авиации, станет главнокомандующим ВВС.