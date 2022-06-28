Ростов-на-Дону, , 10:25 — REGNUM На полках одного из супермаркетов, расположенных в восточном пригороде Парижа, появилось подсолнечное масло российского производства. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Подсолнечное масло в супермаркете Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подсолнечное масло «Золотая семечка», которое производится в Ростовской области, найдено на полках французского гипермаркета «Интермарше». На снимке указана цена — 3,99 евро за бутылку. Предположительно, продукт предназначен для внутреннего российского рынка.

ИА REGNUM отмечает, что Ростовская область является одним из лидеров по производству подсолнечника и растительных масел в России.