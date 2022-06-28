Красноярск, , 10:29 — REGNUM Арбитраж Красноярского края вынес первые решения по банкротному иску, поданному к созданному более 20 лет назад властями региона Красноярскому краевому фонду жилищного строительства. В карточке дела появились сразу две записи — об утверждении мирового соглашения и об отказе во введении наблюдения и оставлении иска без рассмотрения. Между тем в деле имеются и не рассмотренные до конца заявления, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документы суда.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

27 июня 2022 года появились две записи судьи Токмакова — «отказать во введении наблюдения, оставить заявления без рассмотрения» и «утвердить мировое соглашение». Документы пока не доступны для ознакомления.

Между тем в начале июня 2022 года в суд поступило заявление от производственно-строительной компания «Омега», которая потребовала признать фонд банкротом и ввести в отношении него конкурсное производство. Помимо этого, Павел Росинский отдельным заявлением попросил в случае признания ответчика несостоятельным признать его и Елену Росинскую кредиторами и внести в реестр претензии на сумму более 767 тыс. рублей, основанные на решении Советского районного суда города Красноярска от 14 декабря 2021 года по делу №2-12 161/2021. Заявления оставлены были без движения до 11 июля 2022 года.

Напомним, ранее в рамках другого иска стройинспекции отказали в просьбе о временном запрете (на полгода) для этого же фонда-застройщика. Речь шла о возможности привлекать средства дольщиков в четыре дома в 10-м квартале жилого района «Солонцы-2».