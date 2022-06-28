Москва, 28 июня 2022, 10:22 — REGNUM Российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» в ходе спецоперации точно поразил опорный пункт украинских боевиков, соответствующее видео опубликовало Министерство обороны России.
Так, на опубликованных кадрах с прицельного комплекса вертолета зафиксирован пуск управляемой ракеты и точное попадание в ворота здания, занятого украинскими боевиками.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало в телеграм-канале кадры работы состава поезда «Волга» на Украине.
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