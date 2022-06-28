Сидней, Австралия, , 10:26 — REGNUM Сегодня, 28 июня, работники государственного сектора «проявят свой гнев», когда они бросят вызов правительству австралийского штата Новый Южный Уэльс из-за низкой оплаты и условий труда и пройдут маршем по улицам крупнейшего мегаполиса Австралии Сиднея. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия Phil Whitehouse

Железнодорожники, медсестры и акушерки намерены выйти на улицы в Сиднее после провала переговоров по увеличению заработной платы.

Жителей мегаполиса уже предупредили, что поезда и общественный транспорт будут работать с перебоями, а некоторые рейсы будут вообще отменены.

Позже на этой неделе учителя государственных и католических школ также не пойдут на работу. Впервые за более чем 25 лет они вместе отправятся на забастовки и пикеты.

Сутками ранее, 27 июня, Сидней уже сотрясал массовый дорожный коллапс, когда первыми неделю протестов открыли экоактивисты, парализовав движение в городе.