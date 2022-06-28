Вашингтон, 28 июня 2022, 10:22 — REGNUM Американский телеканал покажет NBC специальную развлекательную программу, посвященную Украине. Показ часовой передачи под названием Ukraine: Answering the Call («Украина: отвечаем на призыв») намечен на воскресение, 3 июля, сообщает The Hill.
Специальный выпуск будет включать в себя заявления президента Украины Владимира Зеленского, а также выступления знаменитого шеф-повара Хосе Андреса, музыкантов и актеров, включая Кристен Белл, Алисию Киз, Брэда Пейсли, Джулианну Мур, Рози Перес, Джона Батиста, Брэнди Карлайл, Брайана Кокса, Вера Фармига, Джефф Дэниелс, Лена Хиди и Симу Лю.
Кроме того, группа бродвейских исполнителей также споет «Что миру сейчас нужно, так это любовь».
Buzznog, платформа для взаимодействия с фанатами, также будет продавать цифровой предмет коллекционирования, созданный украинским художником, а часть выручки пойдет в IRC.