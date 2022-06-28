Вашингтон, 28 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Американский телеканал покажет NBC специальную развлекательную программу, посвященную Украине. Показ часовой передачи под названием Ukraine: Answering the Call («Украина: отвечаем на призыв») намечен на воскресение, 3 июля, сообщает The Hill.

Виктор Васнецов. Балаганы в окрестностях Парижа. 1877

Специальный выпуск будет включать в себя заявления президента Украины Владимира Зеленского, а также выступления знаменитого шеф-повара Хосе Андреса, музыкантов и актеров, включая Кристен Белл, Алисию Киз, Брэда Пейсли, Джулианну Мур, Рози Перес, Джона Батиста, Брэнди Карлайл, Брайана Кокса, Вера Фармига, Джефф Дэниелс, Лена Хиди и Симу Лю.

Кроме того, группа бродвейских исполнителей также споет «Что миру сейчас нужно, так это любовь».

«Во время трансляции у зрителей будет возможность помочь семьям, пострадавшим от кризиса на Украине, сделав пожертвование Международному комитету спасения (IRC) — организации, которая помогает людям, пострадавшим от гуманитарных кризисов, выжить, восстановиться и восстановить свою жизнь», — говорится в сообщении телесети.

Buzznog, платформа для взаимодействия с фанатами, также будет продавать цифровой предмет коллекционирования, созданный украинским художником, а часть выручки пойдет в IRC.