Симферополь, , 10:22 — REGNUM Двух детей, которые оказались заблокированы на пешеходном мосту из-за резкого подъёма уровня воды в реке Салгир в Симферополе, спасли сотрудники АСО ГКУ РК «Крым-Спас» вечером 28 июня, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Разлив реки Салгир в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Около 20:58 спасателям поступило сообщение о том, что в Симферополе на пешеходном мосту из-за подъёма уровня воды в реке Салгир заблокированы двое детей.

Спасатели, прибывшие на место, вброд перешли паводковый рукав реки Салгир, навели верёвочные перила. По ним детей 2008 и 2009 годов рождения эвакуировали в безопасную зону. Медицинская помощь им не понадобилась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Симферополе ранее был объявлен режим ЧС из-за сильных дождей и вызванных ими подтоплений. Накануне, 27 июня, власти предупредили о необходимости сброса воды из Симферопольского водохранилища в Салгир и об увеличении уровня воды в реке.