Чебоксары, 28 июня, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» подсчитали затраты на конкурсное производство на очередные три месяца. Информацию о расходах публикует государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая является конкурсным управляющим банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Согласно представленной информации, с 1 июля по 30 сентября на проведение мероприятий конкурсного производства текущие расходы составят 8 623 тыс. рублей, в том числе административно-хозяйственные — 4 071,7 тыс. рублей, на содержание аппарата предусмотрено 4 551,3 тыс. рублей.

В «административном» разделе свыше половины расходов составят (2 153,1 тыс. рублей) составят бухгалтерские траты, на сопровождение программного обеспечения и работу с активами банка. Больше всего средств (3 523,9 тыс. рублей) предусмотрено на выплату зарплаты и командировки.

Как сообщало ИА REGNUM, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признано банкротом в феврале 2020 года. Очередное заседание по рассмотрению отчёта АСВ назначено на 25 июля 2022 года.