Ярославль, , 10:21 — REGNUM Ярославская областная дума 28 июня лишила полномочий депутата Романа Фомичёва, осуждённого за посредничество в передаче взяток. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Роман Фомичев

Приговор Фомичёву вступил в силу в начале июня. Согласно закону, он должен быть лишён полномочий, что и произошло.

Роман Фомичёв был избран в думу по одномандатному округу от партии «Единая Россия». В предыдущий созыв он избирался от партии «Зелёные».

Дополнительных выборов на место Романа Фомичёва не будет — выборы не успеют провести менее чем за год до окончания полномочий законодательного собрания.

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