Ярославль, 28 июня 2022, 10:21 — REGNUM Ярославская областная дума 28 июня лишила полномочий депутата Романа Фомичёва, осуждённого за посредничество в передаче взяток. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Приговор Фомичёву вступил в силу в начале июня. Согласно закону, он должен быть лишён полномочий, что и произошло.
Роман Фомичёв был избран в думу по одномандатному округу от партии «Единая Россия». В предыдущий созыв он избирался от партии «Зелёные».
Дополнительных выборов на место Романа Фомичёва не будет — выборы не успеют провести менее чем за год до окончания полномочий законодательного собрания.
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