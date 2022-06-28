Канберра, 28 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. 28 июня Австралийское статистическое бюро опубликовало данные переписи за 2021 год. Как оказалось сейчас больше австралийцев, чем когда-либо, заявляют, что они не отождествляют себя ни с какой религией. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Trentino Priori Аделаида, Австралия

По данным Австралийского статистического бюро (ABS), почти 40% населения Австралии заявили, что «не исповедуют религию».

Это означает увеличение с 30% в 2016 году или 22% в 2011 году.

«Вопрос религии занимает особое место в переписи населения — это одна из немногих тем, которые фигурировали в каждой из 18 переписей населения Австралии, и это единственный вопрос, который является добровольным … Несмотря на то, что вопрос был добровольным, мы увидели увеличение доли людей, ответивших на вопрос, с 91% в 2016 году до 93% в 2021 году», — прокомментировал журналистам статистик Дэвид Груен.