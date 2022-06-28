Москва, 28 июня, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Жаркая погода сохранится в Москве до конца недели — до 3 июля. Синоптики не прогнозируют прохладных дождей ни днём, ни ночью, сообщается на портале мэра столицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

В ближайшие дни воздух в столице днём будет прогреваться до +28…+30. В ночные часы чуть прохладнее +12… +15. Из-за жары коммунальные службы Москвы переведены на особый режим работы.

На улицах столицы в круглосуточном режиме дежурят 1,5 тыс. аварийных бригад. Поливомоечные машины проводят аэрацию воздуха. Также в центрах социального обслуживания работают комнаты прохлады.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня в Москве сохранится жаркая погода, переменная облачность, без осадков.

Читайте также: 28 июня в Москве будет до +28 °C, переменная облачность, без осадков.