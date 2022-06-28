Мадрид, , 10:20 — REGNUM Первый вице-премьер и министр экономики Испании Надия Кальвиньо заверила, что все показатели свидетельствуют об ускорении экономического роста во втором квартале 2022 года. Об этом пишет агентство EFE.

Надия Кальвиньо Ministerio de la Presidencia

В первом квартале текущего года экономика Испании практически замедлилась, зарегистрировав рост на 0,2%.

На пресс-конференции после заседания Совета министров Кальвиньо заявила, что, несмотря на нынешнюю неопределенность в столь сложном международном контексте, испанская экономика продемонстрирует уверенный рост в целом за год, который, по оценкам правительства, достигнет 4,3%.