Мадрид, 28 июня 2022, 10:20 — REGNUM Первый вице-премьер и министр экономики Испании Надия Кальвиньо заверила, что все показатели свидетельствуют об ускорении экономического роста во втором квартале 2022 года. Об этом пишет агентство EFE.

Надия Кальвиньо
Надия Кальвиньо
Ministerio de la Presidencia

В первом квартале текущего года экономика Испании практически замедлилась, зарегистрировав рост на 0,2%.

На пресс-конференции после заседания Совета министров Кальвиньо заявила, что, несмотря на нынешнюю неопределенность в столь сложном международном контексте, испанская экономика продемонстрирует уверенный рост в целом за год, который, по оценкам правительства, достигнет 4,3%.