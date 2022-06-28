Канберра, 28 июня 2022, 10:23 — REGNUM Самое щедрое и доселе самое активное поколение Австралии, бумеры, вот-вот уступит по численности миллениалам, группе, которую часто несправедливо высмеивают как самовлюбленную и эгоистичную. Об этом 28 июня сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия
Сидней, Австралия
(сс) Herry Lawford

Только что опубликованные данные переписи населения Австралии за 2021 года показывают, что миллениалы, люди, родившиеся между 1981 и 1996 годами и в настоящее время в возрасте 25−39 лет, догнали бэби-бумеров в возрасте 55−74 лет.

Бумеров и миллениалов в Австралии сейчас насчитывается более 5,4 миллиона человек.

За последние десять лет доля миллениалов, также известных как поколение Y, увеличилась с 20,4% населения в 2011 году до 21,5% в 2021 году.

Доля бэби-бумеров значительно снизилась с 25,4% в 2011 году до 21,5% в 2021 году.