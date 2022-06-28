Канберра, 28 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Самое щедрое и доселе самое активное поколение Австралии, бумеры, вот-вот уступит по численности миллениалам, группе, которую часто несправедливо высмеивают как самовлюбленную и эгоистичную. Об этом 28 июня сообщил телеканал NineNews.

(сс) Herry Lawford Сидней, Австралия

Только что опубликованные данные переписи населения Австралии за 2021 года показывают, что миллениалы, люди, родившиеся между 1981 и 1996 годами и в настоящее время в возрасте 25−39 лет, догнали бэби-бумеров в возрасте 55−74 лет.

Бумеров и миллениалов в Австралии сейчас насчитывается более 5,4 миллиона человек.

За последние десять лет доля миллениалов, также известных как поколение Y, увеличилась с 20,4% населения в 2011 году до 21,5% в 2021 году.

Доля бэби-бумеров значительно снизилась с 25,4% в 2011 году до 21,5% в 2021 году.