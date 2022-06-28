Хьюстон, США, , 10:19 — REGNUM Австралийская рок-группа 5 Seconds of Summer остановила концерт в Хьюстоне (США) на середине выступления. Об этом 28 июня пишет TMZ.

5 Seconds of Summer Цитата из клипа

Причиной этого стала срочная госпитализация барабанщика коллектива Эштона Ирвина. «Вчерашнее шоу закончилось досрочно из-за медицинского инцидента во время концерта. После появления физических симптомов Эштона доставили в местную больницу для сдачи анализов и медицинского осмотра. В результате нам сообщили, что Эштон испытал сильное тепловой удар. К счастью, и что самое главное, сейчас он чувствует себя хорошо и быстро поправляется», — рассказал представитель группы.

Добавим, что коллектив вернул деньги зрителям из-за приостановки концерта. Шоу не стали переносить, так как оно изначально должно было состояться ещё в 2020 году.

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