Канберра, , 10:22 — REGNUM Согласно новому отчету Комитета по вопросам экономического развития Австралии, в секторе ухода за престарелыми не хватает 35 000 работников, при этом около 18 000 квалифицированных кадров покинули отрасль с августа прошлого года. Об этом 28 июня сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

В отчете комитета подчеркивается, что в домах престарелых сложился кадровый «кризис», на который серьезно повлияла пандемия коронавируса. Эксперты предположили, что вероятно, сектор ухода за престарелыми теряет около 65 000 работников каждый год.

Для соблюдения передовых международных стандартов ухода за пожилыми людьми Австралии, подсчитали авторы отчета, необходимы 8 000 работников. Тем не менее, исполняющий обязанности генерального директора Ассоциации поставщиков услуг по уходу за престарелыми Пол Сэдлер считает, что домам престарелым требуется гораздо больше кадров, чем 8 000 человек.

«Мы считаем, что цифра ближе к 20 000 человек», — сказал он в эфире Nine News.