Кабул, , 10:23 — REGNUM Военная техника, предоставленная афганским силам безопасности, стоила $18,6 млрд, заявил специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR). Об этом сообщает «8 Собх».

Американская военная техника в Афганистане Lance Cpl. Clayton L. VonDerAhe

Инспектор опроверг некоторые сообщения о том, что стоимость техники оценивается примерно в $80 млрд. Он сообщил, что с 2005 года до прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти оснащение на сумму $18,6 млрд было предоставлено через Фонд реконструкции афганских сил безопасности.

Специальный генеральный инспектор цитирует заявление Пентагона о том, что большая часть оснащения была уничтожена в ходе боевых действий. С падением предыдущего правительства это оснащение попало в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что вызвало резкую критику со стороны американских политиков.

Точное количество военной техники, доставшейся радикальной группировке, и то, какая её часть может быть использована, пока неизвестно.

После падения предыдущего правительства ряд военных самолётов и вертолётов были угнаны в соседние страны, в том числе в Таджикистан. Пока они не возвращены.

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