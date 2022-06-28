Москва, 28 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Вклады населения РФ останутся в банках, что ослабит давление на рынок, но уменьшит потребительский спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявила доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Так она прокомментировала данные ЦБ РФ о росте инфляционных ожиданий населения в июне 2022 года.

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«Примечательно, что основной вклад в рост инфляционных ожиданий сделали, по оценкам Банка России, респонденты без сбережений, — отметила Белянчикова. — То есть граждане, имеющие вклады в банках и заинтересованные в росте ключевой ставки и, соответственно, процентов по своим накоплениям, как раз надеются, что серьезного роста цен не будет. Это хороший знак, значит, вклады останутся в банках, и не будет дополнительного давления на рынок за счет избытка денег у населения. С другой стороны, подобная ситуация уменьшает потребительский спрос, а это, в свою очередь, лишает экономику одного из стимулов для оживления».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в РФ инфляционные ожидания начнут снижаться с конца лета 2022 года.