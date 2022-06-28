Москва, 28 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. На Сахалине с начала 2022 года ввели в эксплуатацию 105,1 тыс. кв. метров жилья, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на встрече с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзулиным рассказал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

City-yaroslavl.ru Строительство

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Сахалин досрочно выполнил план по расселению аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года и с 2021 года за счет собственных средств расселяет людей из аварийных домов, которые получили такой статус уже после 1 января 2017 года.

«Создание комфортных условий проживания людей — одна из ключевых задач. Сейчас важно обеспечить «бесшовный переход» на реализацию новой программы, в том числе в рамках проектов комплексного развития территорий вне зависимости от даты признания жилья аварийным», — сказал глава минстроя России Ирек Файзуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае построят 17 многоквартирных домов в десяти муниципалитетах для расселения аварийного жилищного фонда.