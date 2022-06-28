Донецк, 28 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 26 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 июнля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 162 единицы различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибра 152 и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Куйбышевский и Петровский районы), Макеевка, Доломитное, Гольмовский, Новобахмутовка, Минеральное, Ясиноватая, Еленовка и Докучаевск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим ограничений полётов в 11 российских аэропортах на юге и в центре страны продлевается до 6 июля.