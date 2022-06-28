Бухарест, , 10:15 — REGNUM В Румынии сотни предпринимателей, владеющих крупными компаниями, получили поддельные бланки для заполнения налоговых деклараций. Об этом 28 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Бизнесмены Иван Шилов © ИА REGNUM

По некоторым данным, в специальных электронных письмах, якобы рассылаемых от имени Национального агентства по налогам и сборам (ANAF) представлены «ложные банковские реквизиты». Как утверждают независимые эксперты, таким образом, потенциальные мошенники смогут получить до $50 млн.

В заявлении ANAF подчеркивается, что получателю подобного сообщения необходимо удалять такие послания. «Настоящие письма будут содержать кодовое слово, известно лишь отдельно взятому реципиенту», — отмечают представители структуры.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале новой масштабной кампании по борьбе с уклонением от уплаты налогов.