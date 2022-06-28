Кишинёв, , 10:14 — REGNUM Получение Молдавией статуса кандидата на вхождение в Евросоюз не означает, что страна должна вводить санкции против России. Об этом заявил на телеканале ProTV министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

Николай Попеску Mfa.gov.md

«Вы видели рекомендации Еврокомиссии касательно нашего процесса реформ. Среди сигналов и запросов Еврокомиссии не говорится о присоединении [к санкциям]», — сказал Попеску.

В то же время он сказал, что Кишинёв и Брюссель постоянно обсуждают вопросы, касающиеся санкций. Ранее президент Молдавии Майя Санду отметила, что экономика страны слишком слаба, чтобы присоединиться к антироссийским санкциям.

Напомним, ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что после получения статуса кандидата в ЕС нужно присоединяться к санкциям против РФ. Его слова были встречены критически в оппозиции.

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