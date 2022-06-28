Москва, 28 июня, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Москве подвели итоги хакатона Moscow City Hack. Об этом 28 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Иван Шилов ИА REGNUM Программист

Мероприятие проходило в онлайн-формате. Для каждого из пяти заданий жюри определило три лучших решения. 12 команд разделили призовой фонд в 2,4 миллиона рублей. Еще три — получат гранты на обучение на общую сумму миллион рублей.

«Заявки на участие в хакатоне подали 2,4 тысячи разработчиков из 65 регионов России и 30 стран мира. Победителями и призерами стали ИТ-специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Челябинска, Казани, Владивостока и даже столицы Индонезии — Джакарты», — сказала Сергунина.