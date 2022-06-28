Мадрид, 28 июня, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Актёр Антонио Бандерас и лондонский композитор Эндрю Ллойд Уэббер объединили усилия для создания проекта «Друзья навсегда» (Amigos para siempre). Об этом пишет агентство EFE.

Цитата из к/ф «Боль и слава». Реж. Педро Альмодовар. 2019. Испания Антонио Бандерас

Отмечается, что в рамках проекта оба его участника будут производить мюзиклы на испанском языке для испаноязычного рынка по всему миру, который они назвали развивающимся.

Отмечается, что давние соратники и друзья, Бандерас и Ллойд Уэббер объединили усилия после ужина в Лондоне.