Сургут, Югра, , 10:12 — REGNUM В Сургуте ликвидируют последствия проливного дождя, который обрушился на город. Вдоль дороги можно увидеть регистрационные номера машин, которые водители потеряли, когда им пришлось ехать по капот в воде, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Госномера, которые были найдены после откачки воды на улицах, сургутяне заботливо выставили у деревьев. Автомобилистов просят забрать пропажи.

Отмечается, что сильный ливень обрушился на Сургут 28 июня. Улицы затопило, так как дождевая канализация не справилась, пояснил телеканалу заместитель директора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса администрации Василий Голев.