Москва, 28 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Отличия в зарплатах мужчин и женщин в России — на самом деле достаточно ощутимые цифры — разница в окладах чуть ли не вдвое. При этом показатель, растёт, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Рокет Ворк Анастасия Ускова.

Maaleht.delfi.ee Зарплата

«Так, аналогичные исследования 2015 года говорили о разнице только в 30%. Официальная же общая среднемировая разница между зарплатами мужчин и женщин составляет 23% в пользу мужчин. Что также говорит о том, что показатели разницы в окладах у нас в стране достаточно высокие.

Проблема в неравенствах зарплат мужчин и женщин тут кроется часто в социальных и поведенческих особенностях. Так, мужчины и женщины, как правило, по-разному строят стратегии ценообразования в целом.

Женщины готовы принимать предлагаемое, а мужчины — нет, поэтому ценник на услуги в исполнении мужчин часто выше. Мужчины также чаще проявляют готовность конкурировать и ценить деньги, готовы браться за труд в сферах, связанных с риском.

В свою очередь женщинам чаще приходиться выбирать между карьерой и семьей. Так называемый «штраф за материнство» приближает женщин к стеклянному потолку и усложняет им доступ к труду.

Среди индивидуальных предпринимателей по этим же причинам сейчас больше мужчин чем женщин. Примерно 60% против 40%. В самозанятости, доли мужчин и женщин примерно такие же как и в сфере ИП. 42% самозанятых в России — женщины, 58% — мужчины, согласно ФНС.

А вот разрыв между доходами уже чуть меньше чем в классическом найме. Средний доход мужчин больше чем у женщин примерно на 30%.

При этом самозанятость как направление занятости, предоставляет больше возможностей для сокращения текущего разрыва, тут готовность женщин стартовать с низких ставок, зачастую вознаграждается ростом сначала числа чеков, а затем и среднего чека, что позволяет увеличить доход в перспективе и сократить разрыв.

Однако, понятно, что корень проблемы — уклад общества, который и культивирует соответствующее поведения у соискателей разного пола. А также недостаточность правового регулирования в сфере обеспечение равных трудовых прав.

Возможно, сдвинуть с мертвой точки вполне можно за счет планомерных действий по нормированию и контролю за компаниями со стороны регулирующих органов, направленных на повышение транспарентности условий труда представителей разного пола.

Не последнюю роль в этом может сыграть и платформенная занятость, которая обеспечивает прозрачность для соискателей вне зависимости от пола», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования доцентов НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ), в среднем разница в оплате труда женщин и мужчин в России составляет 37,3%, а в некоторых случаях может достигать даже 69,9%.

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