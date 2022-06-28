Владивосток, 28 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Приморье два строительных инвестиционных проекта получили статус приоритетных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Mil.ru Владивосток

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Первый получивший статус приоритетного проект подразумевает строительство современного жилого комплекса комфорт-класса во Владивостоке. Речь идет о трех 23-этажных домах на 648 квартир и создании к ним 436 машиномест. Срок реализации — 2022–2027 годы. Сметная стоимость — 3,1 млрд рублей.

Предполагается и безвозмездное благоустройство территории в микрорайоне Черная речка для семейных прогулок, установке воркаут-площадки, теннисных столов и различных детских площадок.

Еще один проект, получивший статус приоритетного, направлен на строительство многофункционального апартаментно-жилого комплекса в столице Приморья, его должны ввести в эксплуатацию в 2026 году. Сметная стоимость — более 800 млн рублей.

Помимо этого, на инвестсовете рассмотрели идею по строительству во Владивостоке торгово-складского комплекса в районе улицы Фадеева. Его общая площадь должна составить 13,5 тыс. кв. метров. Сдача в эксплуатацию — в 2029 году. Сметная стоимость — более 200 млн рублей.

Еще один проект касается строительства сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций во Владивостоке, Уссурийске и Артёме. Общий объем инвестиций — 1,5 млрд рублей.

«Совершенствование мер поддержки бизнеса — важная часть мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Приморье. Результаты этой работы находят отражение в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ. Приморье находится в 15-й группе рейтинга. У региона есть потенциал для дальнейшего улучшения позиции в инвестрейтинге», — добавили в правительстве края.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в рамках президиума Государственной комиссии по вопросам развитии Арктики обсудили вопрос субсидирования ставки по кредитам, которые были выданы для реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне Российской Федерации. Для пяти проектов одобрили решение о возможности предоставления субсидий на общую сумму 1,4 млрд рублей в 2022 году.