Улан-Удэ, , 10:11 — REGNUM В Бурятии из резервного фонда выделили дополнительное финансирование на охрану лесов от пожаров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, 10 млн рублей направят на авиамониторинг лесов.

Самолёт Ан-2 Simon Boddy

Ранее республика получила из федерального бюджета на борьбу с пожарами 761,4 млн рублей, в том числе 161 млн — на авиамониторинг. При этом с начала пожароопасного периода в Бурятии зафиксировано 154 лесных пожара на общей площади 4,4 тыс. га.

Зампред правительства республики Пётр Мордовской напомнил о прохождении сложных пожаров в мае и июне, отметив, что пожароопасный сезон ещё не окончен.

«В республике чрезвычайно высокий класс пожарной опасности — в некоторых районах прогревает до 37 градусов. В таких условиях необходимо усилить наземное патрулирование, продолжить профилактическую работу», — отметил он.