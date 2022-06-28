Уфа, 28 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Новые правила охраны жизни людей на воде и пользования водными объектами утвердили в Башкирии. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

59. mchs. gov.ru Пляж

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании правительства Башкирии.

Отмечается, что в соответствии с новыми требованиями владелец пляжа должен каждый год направлять заявления-декларации в центр государственной инспекции по маломерным судам главного управления МЧС России по Башкирии не менее чем за 30 календарных дней до планируемой даты начала эксплуатации пляжа.

«Кроме того, нужно организовать работу водно-спасательного поста с дежурством спасателей или матросов-спасателей в установленное время работы пляжа независимо от наличия запрета на купание, а также установить обязательные санитарно-гигиенических объекты: туалеты, раздевалки, душевые, устройства для мытья ног и урны для мусора», — приводит пресс-служба слова председателя государственного региона по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова.

Предлагаемым проектом регламентируются меры обеспечения безопасности при пользовании жителями зон рекреации, безопасности людей в ходе туристских походов и проведении массовых мероприятий на водных объектах, при пользовании ледовыми переправами, переправами и маломерными судами.

«Предлагаю одобрить корректировки в действующие правила обеспечения безопасности на водных объектах. Эти правила без сомнения необходимы и жизненно важны. Они направлены на выполнение основной задачи — сокращение гибели наших жителей», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.