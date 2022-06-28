Новороссийск, Краснодарский край, 28 июня 2022, 10:10 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён на части территории города Новороссийска Краснодарского края с 27 июня из-за обнаружения фугаса 1943 года. Это следует из постановления администрации города.
Границами зоны ЧС объявлена часть территории «по воздействию на береговую полосу (потенциальная неорганизованная зона купания людей) гидроударной волны». При необходимости, указано в документе, будет организована временная эвакуация людей из зоны ЧС.