Новороссийск, Краснодарский край, 28 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён на части территории города Новороссийска Краснодарского края с 27 июня из-за обнаружения фугаса 1943 года. Это следует из постановления администрации города.

Admnvrsk.ru Новороссийск

«Ввести на территории муниципального образования город Новороссийск режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» в связи с обнаружением глубоководного минного защитника модификации 1943 г. (фугас) с 18.00 часов 27 июня 2022 года до 18.00 часов даты уничтожения ВОП — глубоководного минного защитника модификации 1943 г. (фугас)», — говорится в документе.

Границами зоны ЧС объявлена часть территории «по воздействию на береговую полосу (потенциальная неорганизованная зона купания людей) гидроударной волны». При необходимости, указано в документе, будет организована временная эвакуация людей из зоны ЧС.