Москва, 28 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Производство говядины остается одним из проблемных секторов агропромышленного комплекса России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал жалобы российских производителей говядины на низкие закупочные цены, предлагаемые мясокомбинатами.

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«Падение закупочных цен на говядину, наблюдаемое за последние месяцы, обусловлено несколькими факторами, среди которых особо выделяется укрепление рубля, сопровождающееся повышением привлекательности импорта мяса и мясопродуктов, в том числе говядины, — сказал Рамазанов. — Производство говядины является одним из проблемных секторов АПК России. И темпы сокращения её производства пока сохраняются. Ситуация усугубляется усилением конкуренции со стороны импортеров на фоне нулевой ввозной пошлины. Кроме того, падение закупочных цен будет поддерживаться сезонным ростом предложения говядины российскими производителями, который продолжится до конца осени».

Как полагает Рамазанов, правительство РФ, вероятно, предпримет некоторые меры поддержки этого сектора, но не отменит нулевой ввозной пошлины, которая направлена на стабилизацию потребительского рынка говядины, спрос и цены на которую в РФ остаются высокими.

«Следовательно, умеренная зависимость российского рынка говядины от импорта сохранится до тех пор, пока динамика производства говядины в стране не продемонстрирует положительные темпы роста», — подытожил эксперт.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, что говядина в РФ в настоящее время стоит на 6% дороже, чем в среднем за последние пять лет с поправкой на инфляцию.