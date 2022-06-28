Париж, , 10:07 — REGNUM Ведутся переговоры об организации саммита между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борис Джонсоном, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон и Борис Джонсон (сс) UK Prime Minister

Саммит хотят организовать во Франции «как можно скорее».

В первый день саммита G7 в Германии лидеры отклонили многие темы (союз AUKUS, рыболовство после выхода Великобритании из ЕС, Северная Ирландия, незаконные пересечения пролива Ла-Манш), чтобы сосредоточиться на ситуации вокруг Украины. Чтобы расширить эти обсуждения, описанные как «теплые», «в настоящее время ведутся предварительные обсуждения для изучения времени и места двустороннего саммита».

Как сообщало ИА REGNUM, международная неправительственная организация Amnesty International призывает Францию ​​изменить закон о преступлениях против человечности, совершенных за границей.

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