Бухарест, 28 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Вступление Румынии в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), являющейся межправительственным альянсом стран с наиболее развитой экономикой, откладывается на неопределенный срок. Об этом 28 июня со ссылкой на заявление главы заместителя генерального секретаря ОЭСР Ульрика Вестергарда Кнудсена сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По словам Кнудсена, в настоящее время указанная структура готова предложить Бухаресту лишь новую программу партнерского сотрудничества.

«Сейчас у нас нет установленной даты вступления Румынии в ОЭСР, все будет зависеть от десятка различных факторов, — отметил, в частсности, он. — Но есть другие совместные интересные проекты». При этом чиновник отметил, что Бухарест является «ближайшим партнером структуры».

Делегация Организации находится в Румынии с рабочим визитом.

Напомним, ОЭСР со штаб-квартирой в Париже была создана в 1948-м году для координации плана Маршалла для Западной Европы. В настоящее время структура насчитывает 38 государств, включая Канаду, Австралию, Японию и Колумбию. Румыния подала заявку на членство в указанной организации 1990-м году.