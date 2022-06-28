Лондон, 28 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Сербский теннисист, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович одержал победу над представителем Южной Кореи Квон Сон У в матче первого круга Уимблдона-2022. Встреча продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

(сс) Carine06 Новак Джокович

Джокович 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, пять ошибок на подаче и два брейка из шести.

Во втором круге Джокович сыграет с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом.