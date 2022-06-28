Саратов, 28 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Авиарейсы из саратовского международного аэропорта «Гагарин» в Нижний Новгород возобновляет авиакомпания «Азимут». Полеты запланированы с 16 июля дважды в неделю — по средам и субботам, сообщает пресс-служба саратовского аэропорта.

Пресс-служба губернатора Саратовской области Аэропорт «Гагарин»

Из Саратова борт вылетит в 12:40, прибытие в Нижний Новгород в 12:55. Для каждого города указано местное время.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100, вместимостью до 100 пассажиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, из Саратова с 1 июня запустили новый дневной авиарейс в Москву.

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