Токио, , 10:05 — REGNUM По мнению министерства экономики, торговли и промышленности Японии, специальная военная операция Вооружённых сил РФ по денацификации Украины может привести к исторически поворотному моменту в международном экономическом порядке. Об этом 28 июня говорится в ежегодном докладе «Белая книга по торговле».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В опубликованном документе уточняется, что после начала спецоперации ВС РФ на Украине «Большая семёрка» и ряд других промышленно развитых стран ввели беспрецедентные широкомасштабные антироссийские экономические санкции, включая в сфере энергетики, и этим пересмотрели свои отношения с Россией.

«Это вызвало беспрецедентную озабоченность по поводу экономической фрагментации. Это может ускорить структурные изменения в международной экономике, которая становится все более многополярной, в том числе из-за акцента на экономической безопасности, а также может стать историческим поворотным моментом в международном экономическом порядке», — говорится в докладе.

Также минэкономики Японии указывает, что многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны воздержались от введения санкций против РФ, не делают против Москвы открытых действий, заняв внимательную и нейтральную позицию по отношению к России.

При этом добавляется, что ситуация вокруг Украины серьезным образом оказывает влияние на международные рынки продовольствия, энергоносителей и других товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что указ о повышении до 35% ввозных пошлин в США на ряд российских товаров подписал американский президент Джо Байден.