Благовещенск, 1 июля 2022, 19:35 — REGNUM Амурский завод металлических конструкций вошёл в национальный проект «Производительность труда». На предприятии намерены повысить производительность труда и снизить себестоимость продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Директор завода Олег Свинтрадзе назвал предприятие самым большим и передовым на Дальнем Востоке. На АЗМК используют самое современное оборудование, сотрудники регулярно повышают квалификацию.
Помогать настраивать производственные процессы на заводе будут эксперты.